Digitalisierung ebnet Weg zu Fachkräften und Zukunftschancen

Mit Wirtschaftsministerin MARGARETE SCHRAMBÖCK sprach Christian Haubner

Im Interview spricht Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck über Digitalisierung, internationale Absatzmärkte und zieht ein persönliches Fazit ihres ersten Jahres in der Regierung.

VOLKSBLATT: Sie haben die digitale Transformation als Kernaufgabe definiert. Welche Schwerpunkte wurden bereits gesetzt?

SCHRAMBÖCK: Ein Schwerpunkt ist die digitale Kompetenz. Das spielt auch damit zusammen, den Fachkräftemangel zu decken. Ein Fokus liegt etwa auf der Lehre. Da geht es darum, dass bis Jahresende alle Berufe mit digitalen Inhalten angereichert werden sollen, vom Maurer über den Tischler bis hin zu Gastronomie-Lehrberufen oder Frisöre. Und wir schaffen auch neue Lehrberufe, das haben wir bereits im September beschlossen.

Was kann der schulische Bereich dazu beitragen? Sie haben kürzlich gemeint, die Gymnasien würden am Markt vorbei produzieren.

Die Schulen leisten sehr gute Arbeit. Und für die Vermittlung der neuen digitalen Skills braucht es natürlich auch in den Schulen. Was es aber zusätzlich braucht, ist, dass mehr junge Menschen nach einer Matura eine Lehre beginnen. Da gibt es in Oberösterreich das sehr gute Beispiel der dualen Akademie, eine auf zwei Jahre verkürzte Lehrzeit nach der Matura. In Deutschland gehen 30 Prozent der Maturanten in eine Lehre, in Österreich aber nur drei Prozent. So ist die Diskussion entstanden und rund um diese Zahl ist diese Zuspitzung entstanden.

Stichwort Fachkräfte: Wurde die Rot-Weiß-Rot-Karte zu wenig genutzt?

Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist zu bürokratisch. Wir werden diese überarbeiten. Im ersten Schritt ist es wichtig, Fachkräfte in Österreich auszubilden, und ich richte da auch einen klaren Appell an die Unternehmen. Und wir sollten die Potenziale in Europa besser nutzen. Deshalb werden wir die Austrian Business Agency von einer Investitionsagentur zu einer Standortagentur machen, die sich auch um den Bereich Fachkräfte kümmert und für Österreich wirbt.

Als Exportbundesland profitiert Oberösterreich stark vom Freihandel. Muss man sich abseits der USA nach neuen Partnern umsehen?

Die USA sind und bleiben ein wichtiger Partner, vor allem für die Industrie. Dennoch sehen wir Wolken am Himmel durch das Verhalten der US-Regierung. In solchen Fällen muss man Risikostreuung betreiben. Daher will ich für die Unternehmen neue Märkte erschließen, da gehören China und generell Asien dazu.

Zum Thema Standortentwicklungsgesetz: Wie begegnen Sie der Kritik, wonach es keinen Ausgleich zwischen Wirtschaft und Umwelt gäbe?

Gerade das Gegenteil ist der Fall. Wir haben weder in den Instanzenzug noch in die Parteienstellung eingegriffen. Was wir allerdings gemacht haben: Wir haben den Prozess bei Projekten mit öffentlichem Interesse beschleunigt. Im Moment dauern die Verfahren sehr lange, auch in Oberösterreich gibt es da Beispiele, denken Sie an bestimmte Donaubrücken. Da ist es wichtig, durch die Beschleunigung Klarheit für beide Seiten zu schaffen, für Antragsteller wie auch für betroffene Parteien.

In der Verwaltung ist oft die Rede von einem digitalen Amt. Wird man eines Tages alle Behördengänge online erledigen können?

Für uns ist immer wichtig, niemandem etwas vorzuschreiben. Es wird immer auch die Möglichkeit geben, aufs Amt zu gehen. Wir arbeiten gerade an der App Österreich.gv, die es ab März nächsten Jahres geben wird, die einige Möglichkeiten bringen wird.

Derzeit wird im Zuge der Gehaltsverhandlungen mit Streik gedroht. Haben Sie dafür Verständnis?

Ich stehe für Konsens. In erster Linie ist das ein Thema der KV-Verhandler und nicht der Regierung. Wenn dabei die Parteipolitik im Vordergrund steht, ist es für mich nicht ok.

Ihr Fazit nach rund einem Jahr in der Regierung?

Ich habe keine Minute bereut, ins Team des Sebastian Kurz zu gehen. Es macht sehr viel Spaß und es wird sehr viel umgesetzt.

Es wird oft behauptet, in der Politik würde es besonders rau zugehen. Braucht es eine dicke Haut im politischen Geschäft?

Es ist natürlich so, dass es viele Diskussionen gibt und geben darf. Wenn man das nicht will, dann darf man sich nicht hineinbegeben. Wenn man das mag, ist man gut aufgehoben. Man darf halt keine Prinzessin sein.