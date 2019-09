Diözese nimmt Adaptierungen vor

Die Diözese Linz verfolgt ihren zu Jahresbeginn eingeschlagenen Weg zu einer Strukturreform weiter. Wie berichtet wurde im Jänner eine Diskussionsgrundlage präsentiert und über Monate in der gesamten Diözese breit debattiert, über 16.000 Eingaben wurden gemacht.

Über den Sommer wurden nun die Anregungen eingearbeitet — und das Modell auch leicht angepasst. „Die Offenheit der Diskussion und auch der kritischen Beiträge waren äußerst wertvoll“, so Bischof Manfred Scheuer gestern nach dem Dechantenrat. Genau dieses Gremium wird es übrigens in der geplanten Struktur nicht mehr geben. An Stelle der Dekanate sollen künftig rund 40 Pfarren gebildet werden, die aus jeweils neun bis 14 Pfarrgemeinden bestehen.

Die Pfarrgemeinden (die derzeitigen Pfarren) sollen auch weiterhin als selbstständige Einheiten unter anderem mit eigenständiger Vermögensverwaltung bestehen bleiben. Generaldechant Slawomir Dadas betonte, dass für die Grenzziehung der neuen Pfarren zahlreiche Eingaben gemacht wurden. Man habe nun einen neuen Vorschlag gezeichnet und er rechnet damit, dass er noch zwei Entwürfe machen werde. Ebenfalls adaptiert wurde der Zeitplan.

Nach den bereits fixierten Gremien im Herbst soll es noch einmal eine Nachdenkpause geben, ehe am 25. Jänner das Diözesanforum ein Votum abgibt. Ende Februar wird dann der Bischof eine Entscheidung treffen. Mit Herbst könnten dann die ersten Pilotpfarren starten, wobei die Umstellung ein mehrjähriger Prozess ist. Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl rechnet damit, dass es bis 2016 dauern wird, bis die Diözese als ganzes umgestellt ist.

Außerdem ist sich Scheuer bewusst, dass neue Strukturen nicht alle Probleme lösen. Bezüglich der in Kürze startenden Amazonas-Synode, wo unter anderem die Zulassungsbestimmungen diskutiert werden könnten hielt Scheuer fest, dass man den Zukunftsweg auch in der Hoffnung gehe, dass sich auch in anderen Bereichen etwas ändert.