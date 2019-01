Diözese will sich neu aufstellen

Die Diözese Linz plant vor dem Hintergrund des Priestermangels eine tiefgreifende Reform ihrer Strukturen. Sie zielt darauf ab, Priester von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Eine entsprechende „Diskussionsgrundlage“ wurde gestern Abend in der Welser Messehalle den Mitarbeitern präsentiert. Mit der Reform wäre eine Neudefinition der Begriffe „Pfarre“ und „Pfarrer“ sowie ein Ende der Dekanate verbunden. Bischof Manfred Scheuer erklärte vorab, dass die Zusammenlegung weiterer Pfarren nicht geplant ist.Das im Zuge des Reformprojektes „Zukunftsweg“ erarbeitete Konzept hat einen völlig anderen Ansatz. Es versucht an der Aufgabenverteilung zu drehen, um Priester für ihre ureigensten Aufgaben freizuspielen.

Derzeit besteht die Diözese aus 487 Pfarren, die jeweils von einem Pfarrer geleitet werden und in übergeordneten 39 Dekanaten zusammengefasst sind. An die Stelle der 39 Dekanate sollen künftig 35 Pfarren treten, die jeweils von einem Pfarrer als Chef und zwei Vorständen für pastorale und wirtschaftliche Angelegenheiten gemanagt werden. Zu jeder dieser 35 Pfarren sollen dann jeweils sieben bis 21 Pfarrgemeinden — analog zu den bisherigen Pfarren die „Heimat“ der Gläubigen —gehören. Diese Pfarrgemeinden bleiben eigenständig und werden von einem Seelsorgeteam geleitet, das — je nach Größe —teilweise aus Ehrenamtlichen, teilweise aus Hauptamtlichen besteht. Jeder Pfarrgemeinde ist zudem ein Priester zugeordnet, der die liturgischen Aufgaben wahrnimmt. Ein Priester soll zwei bis maximal drei Pfarrgemeinden betreuen.

Die Begriffe „Pfarrer“ und „Pfarre“ werden also neu definiert. War der Pfarrer bisher nicht nur der Geistliche einer Gemeinde, sondern auch deren Leiter — und deshalb auch Personalchef des Kindergartens —, so gibt es nun nur mehr in den übergeordneten Einheiten (Pfarren neu) einen Geistlichen, der Leitungsaufgaben erfüllt und auch als „Pfarrer“ bezeichnet wird. In den Pfarrgemeinden vor Ort wird der Priester zum „Titularpfarrer“. Scheuer will das geweihte Personal damit entlasten. Nicht alle seien in der Lage, auch Personalführung etc. zu übernehmen, hätten aber ein „anderes Charisma, etwa in der Seelsorge“. Darauf sollen sie sich künftig konzentrieren, so der Plan. „Das Modell ermöglicht die Übernahme von Verantwortung durch haupt- und ehrenamtliche Laien und Diakone in leitenden Positionen im kirchenrechtlichen Rahmen und schafft die Voraussetzungen für einen differenzierten, an Fähigkeiten orientierten Einsatz des hauptamtlichen Personals“, erklärt Generaldechant Slawomir Dadas, der federführend das Modell erarbeitet hat. Und Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl hofft auf ein „neues Miteinander von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie von territorialer und kategorialer Seelsorge“. Das Modell wird nun bis Ferienbeginn in rund 70 Resonanztreffen in der gesamten Diözese diskutiert, Vorschläge über den Sommer eingearbeitet und im November findet dann ein Dizesanforum statt. Die Letztentscheidung hat der Bischof. Die Umsetzung dürfte einige Jahre in Anspruch nehmen.