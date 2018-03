Direktes Duell der Europacup-Anwärter Admira – LASK

Das letzte Meisterschaftsviertel der Bundesliga wird am Samstag (16.00 Uhr) mit dem Topspiel der 28. Runde eingeläutet, wenn der Tabellenvierte Admira in der Südstadt im Duell der Europacup-Aspiranten den LASK empfängt. Nur ein Punkt steht der LASK hinter der Admira und Rapid. Weitere Spiele am Samstag sind Salzburg gegen WAC, St. Pölten gegen Sturm und Austria gegen Altach.

„Der LASK ist sehr stark und vor allem bei Standard-Situationen eine Macht, aber ungefähr unsere Reichweite“, erklärte Admira-Trainer Ernst Baumeister. LASK-Trainer Oliver Glasner streute die Rosen zurück: „Die Admira spielt sehr erfrischenden Fußball nach vorne, das beweist auch ein Blick auf die Tabelle. Sie haben die zweitmeisten Tore erzielt“, weiß Glasner um die Stärke der Südstädter, die aber gleichzeitig auch ihre Achillesferse ist, haben sie doch auch die zweitmeisten Treffer kassiert. „Da sie oft mit sechs, sieben Spielern angreifen, ergeben sich Räume. Die gilt es auszunutzen.“

Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose forderte für das Heimspiel gegen den WAC volle Konzentration ein. Beim WAC ist nach der Beurlaubung von Heimo Pfeifenberger ein neuer Chef am Werk. Der vormalige Co-Trainer Robert Ibertsberger übernahm interimistisch, nachdem Clubchef Dietmar Riegler bei der Suche nach dem Pfeifenberger-Nachfolger „keinen Schnellschuss“ machen will.

Sturm Graz startet als einzig verbliebener Herausforderer von Red Bull Salzburg ins letzte Meisterschaftsviertel der Bundesliga. Nach einem durchwachsenen Frühjahresstart ist aus dem Winterkönig mittlerweile ein abgesicherter Zweiter geworden. Acht Zähler fehlen in der Tabelle auf den voran liegenden Titelverteidiger, elf hat Sturm Vorsprung auf den Dritten Rapid.

Die Austria startet mit einer klaren Ansage ins letzte Meisterschaftsviertel der Bundesliga. Wollen die Wiener den Sprung in den Europacup noch schaffen, müssen in den neun ausständigen Saisonrunden vor allem Siege her. Der Startschuss dazu soll das Heimspiel gegen Altach am Karsamstag (18.30 Uhr) fallen. Die Vorarlberger liegen als Tabellenachter unmittelbar hinter der Austria.