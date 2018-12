„Diskurs unglaublich oberflächlich“

„Unglaublich schnell vergangen“ ist für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) das erste Jahr nach dem Wechsel von der Wissenschaft in die türkis-blaue Regierung. Beeindruckenden Erlebnissen — Begegnung mit Zeitzeugen oder Einigung beim EU-Forschungsprogramm Horizon Europe — stünde manchmal der politische Diskurs gegenüber, „der oft unglaublich oberflächlich verläuft“, resümiert Faßmann. „Der Versuch, argumentativ zu polarisieren, aber auch die Kurzfristigkeit der Betrachtungsweise sind für mich überraschend — da vermisse ich die Tiefe des intellektuellen Diskurses, den ich an der Uni hatte“, so der Minister.

Im vergangenen Jahr habe man im Bildungsbereich viele Akzente gesetzt — von den Deutschförderklassen bis hin zur Leistungsbeurteilung in der Volksschule und der Reform der Neuen Mittelschule. Faßmann: „Natürlich sind wir auch kritisiert worden, aber wir haben es vernünftig umgesetzt in dem Sinne, dass wir eine leistungsfähige Schule haben wollen.“

Als nächste Projekte stehen 2019 die Reform der Lehrpläne, die Neugestaltung der jeweiligen Schnittstellen zwischen Kindergarten und Schulen sowie die Verbesserung der Grundkompetenzen — sinnerfassendes Lesen, Rechnen, einigermaßen fehlerfreies Schreiben und Kompetenz in einer Fremdsprache — auf dem Programm. In den zum Teil 18 Jahre alten Lehrplänen soll Platz für Neues geschaffen werden. „Das muss dort geschehen“, so Faßmann. „Weil die Schulbücher richten sich nach den Lehrplänen und die Lehrer nach den Schulbüchern.“ Die Schnittstellen will Faßmann für Schüler wie Eltern und Lehrer „stressfreier“ gestalten. Durch „Kompetenz- und Potenzialmessungen“ aller Schüler in der dritten und vierten Klassen Volksschule bzw. in der dritten und vierten Klasse AHS-Unterstufe bzw. NMS sollen neben der Note weitere Entscheidungsgrundlagen für die weitere Schullaufbahn zur Verfügung stehen.

Die SPÖ kritisiert Überlegungen von Kompetenz- und Potenzialmessungen und warnt davor, die Entscheidung über den Bildungsweg noch weiter vorzuverlegen, das bedeute zusätzlichen Druck für Eltern und Kinder.