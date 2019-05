Djokovic, A. Zverev, Osaka und S. Williams in 3. Paris-Runde

Die topgesetzten Novak Djokovic und Naomi Osaka haben am Donnerstag bei den Tennis-French-Open in Paris die dritte Einzelrunde erreicht. Der Serbe Djokovic besiegte den Schweizer Henri Laaksonen 6:1,6:4,6:3, die Japanerin Osaka in einem erwartet engen Match die Weißrussin Viktoria Asarenka 4:6,7:5,6.3.

Weiter kamen auch der deutsche Genf-Sieger Alexander Zverev (5) mit einem 6:1,6:3,7:6(3) gegen den Schweden Mikael Ymer und die US-Amerikanerin Serena Williams (10) durch ein 6:3,6:2 gegen die Japanerin Kurumi Nara.

Von den Gesetzten ausgeschieden sind vorerst Diego Schwartzman (ARG-17), Gilles Simon (FRA-26) und Kyle Edmund (GBR-28) bzw. Aryna Sabalenka (BLR-11), Wang Qiang (CHN-16), durch ein w.o. wegen einer Schulterverletzung Bianca Andreescu (CAN-22) sowie Maria Sakkari (GRE-29).