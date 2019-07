Djokovic krönte sich in epischem Finale zum König

Wimbledon at its best! Die 133. Auflage des Rasenklassikers erlebte das vielleicht spannendste, dramatischste, beste und auf jeden Fall längste Finale aller Zeiten. Mit dem besseren Ende für Novak Djokovic, der nach dem Fünf-Satz-Marathon über knapp fünf Stunden und einem 7:6, 1:6, 7:6, 4:6 und 13:12 über seinen fünften Titel im Tennis-Mekka bejubeln durfte. Entscheidender Faktor zugunsten des Serben, der zwischenzeitlich Matchbälle abwehrte, war letztlich dessen Stärke im Tie-Break. „Ich hatte gehofft, dass ich es in die Tie-Breaks schaffe“, grinste der Titelverteidiger, der ebenso das Niveau der Partie unterstrich: „Schade, dass es hier einen Verlierer gibt.“

Matchbälle abgewehrt

Federer gab in den ersten drei Sätzen seinen Aufschlag kein einziges Mal ab und lag dennoch mit 1:2 zurück, weil Djokovic die entscheidenden Punkte in den Tie-Breaks machte. Das galt auch für das letzte, das ja erstmals in diesem Jahr beim Stand von 12:12 im fünften Satz gespielt wurde. Djokovic musste sogar einmal nachfragen, bei welchem Stand denn besagter Tie-Break gespielt werde.

Davor hatte der Schweizer im Finaldurchgang bei 8:7 bereits den neunten Titel am Schläger gehabt, in Form von zwei Matchbällen bei eigenem Aufschlag. Der Centrecourt tobte, doch Djokovic schlug eiskalt zurück. „Es fühlt sich noch nicht ganz real an“, meinte der 32-Jährige nach seinem 26. Erfolg im 48. Duell mit dem Baselbieter.

Verhaltener Jubel, viel Respekt für Federer

Der wollte seine Enttäuschung nach dem verpassten 21. Grand-Slam-Titel zwar nicht verstecken, fand aber auch unmittelbar nach dem Match bereits seinen Humor wieder. „Ich versuche, es zu vergessen“, meinte er angesichts des geschichtsträchtigen Endspiels augenzwinkernd. „Es war ein großes Spiel.“

Der Weltranglistenerste Djokovic verzichtete, wohl auch aus Respekt vor Federer, auf überschwänglichen Jubel nach dem vollendeten Triumph. Auch bei der Siegerehrung zollte er dem Schweizer größte Anerkennung. Dieser hatte zuvor humorvoll gemeint, er hoffe, den Menschen gezeigt zu haben, auch mit 37 Jahren an sich zu glauben. „Ich bin einer von denen“, grinste Djokovic.