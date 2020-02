Djokovic schlug Thiem im Melbourne-Finale

Titelverteidiger Novak Djokovic besiegte im Finale der Australian Open 2020 in Melbourne den Österreicher Dominic Thiem mit 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Der Serbe, der ab Montag wieder Nummer eins der Welt sein wird, blieb damit auch in seinem achten Melbourne-Finale erfolgreich.

Thiem darf sich mit einem Preisgeld von rund 1,86 Mio. Euro trösten. Ihm fehlen noch 85 Punkte auf den Weltranglisten-3. Roger Federer.

“Große Gratulation an Novak. Aber ich hoffe, dass ich bald die Chance zur Revanche bekomme”, meinte ein natürlich enttäuschter Thiem unmittelbar nach dem Match und gedachte auch der verherrenden Brände in Australien. “Ich hoffe, so ein Drama passiert nie wieder.” Die Fans dankten es ihm mit tosendem Applaus.

