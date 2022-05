Djokovic und Nadal stehen im Madrid-Viertelfinale

Nichts ist aus dem Tennis-Klassiker Novak Djokovic gegen Andy Murray beim Masters-1000-Turnier in Madrid geworden. Der Schotte musste am Donnerstag wegen einer Erkrankung das Achtelfinal-Duell mit dem Weltranglistenersten absagen, Djokovic zog damit kampflos ins Viertelfinale des Sandplatzturniers ein. Dieses erreichte auch Rafael Nadal. Der Spanier setzte sein geglücktes Comeback mit Schwerarbeit über 3:13 Stunden und einem 6:3,5:7,7:6(9) gegen den Belgier David Goffin fort.

Das 37. Duell zwischen Thiem-Bezwinger Murray und Djokovic fiel aus. „Unglücklicherweise kann Andy Murray wegen einer Erkrankung nicht antreten“, gaben die Turnierorganisatoren via Twitter bekannt. Der dreifache schottische Grand-Slam-Sieger liegt nach mehreren Hüft-Operationen in den vergangenen Jahren im Ranking derzeit auf Platz 78. Djokovic trifft nun in der Runde der letzten acht auf Hubert Hurkacz (POL).

Im Halbfinale könnte dann Nadal auf die serbische Nummer eins warten. Der 35-jährige Spanier, zuletzt sechs Wochen von einem Ermüdungsbruch in einer Rippe ausgebremst, zeigte sich schon vor seinem Dreisatz-Krimi gegen Goffin zufrieden: „Ich muss mit der richtigen Einstellung spielen und jedes einzelne Match, das ich gewinnen kann, wie ein Geschenk nehmen.“ Er hatte gegen Miomir Kecmanovic (6:1,7:6) ein geglücktes Comeback gegeben.

Olympiasieger Alexander Zverev steht indes relativ ausgeruht im Viertelfinale. Der Deutsche profitierte von Verletzungsproblemen seines Gegners Lorenzo Musetti (ITA), der angeschlagen beim Stand von 6:3,1:0 für Zverev nach nur 39 Minuten aufgeben musste. Stefanos Tsitsipas, die Nummer vier des Turniers, bezwang den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:3,6:4 und trifft nun auf den Russen Andrej Rublew.