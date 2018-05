DM wartet mit nächstem Medikamenten-Vorstoß

Von Christoph Steiner

Wie bereits zu Jahresbeginn berichtet, gibt die Drogeriemarktkette DM ihren Plan, künftig rezeptfreie Medikamente verkaufen zu dürfen, nicht auf. Doch der dritte Anlauf bedarf wohl noch einiges an Vorlaufzeit. „Wir arbeiten an einem neuen Antrag an den Verfassungsgerichtshof, werden diesen voraussichtlich aber erst nach dem Sommer einbringen“, erklärt Unternehmenssprecher Stefan Ornig auf Anfrage. Zu den Gründen für die längere Wartezeit gibt er sich bedeckt.

Nur so viel: Es seien unterschiedliche Varianten in Prüfung, um zum Ziel – nämlich zu einer inhaltlichen Entscheidung des Verfassungsgerichts (VfGH) – zu kommen. Denn soweit hat es DM mit seinem Begehr bis jetzt nicht geschafft, zwei Mal scheiterte man bereits an formalen Erfordernissen.

Antrag zu unkonkret

Beim bislang letzten Versuch wurde das Anliegen wegen seiner unkonkreten Ausformulierung vom Höchstgericht doch herb gerügt und zurückgewiesen. Zu pauschal waren die Begründungen, warum man die bestehenden Gesetze abändern bzw. aufheben lassen wollte. Der Anfechtungsumfang sei nicht richtig abgegrenzt und viel zu weit gefasst, kritisierte der VfGH. Es könne nicht Aufgabe des Gerichtshofes sein, anstelle der antragstellenden Partei deren Vorbringen anhand eigener Überlegungen zu präzisieren, stellte man klar.

Billigere Medikamente

Man scheiterte also beide Male nicht vordergründig an der inhaltlichen Argumentation, sondern an formalen Gründen. Das will man nun beim dritten Versuch vermeiden, die bisherigen Anwälte seien auch weiterhin mit im Boot, erklärt DM gegenüber dem VOLKSBLATT.

Rein grundsätzlich stößt sich die Drogeriekette am heimischen Apothekenvorbehalt, der es DM verbietet in seinen Filialen rezeptfreie Medikamente anzubieten. Würde das Verbot aufgehoben, erhofft sich das Unternehmen, die Medikamente künftig im Schnitt um 20 bis 30 Prozent billiger anbieten zu können als Apotheken.