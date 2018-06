DNA-Test bestätigt Wolfsriss in Weyer

Was Experten bereits vor zwei Wochen vermutet haben, ist jetzt Gewissheit: Laut einer DNA-Analyse hat ein Wolf in der Nacht auf den 24. Mai in Weyer (Bez. Steyr-Land) zwei Schafe einer zehn Tiere umfassenden Herde getötet. „Das Land OÖ leistet selbstverständlich Entschädigungszahlungen für landwirtschaftliche Nutztiere. Doch die Sicherheit der Bevölkerung, unserer Tiere, beim Auftreiben der Tiere auf die Alm und des Tourismus hat oberste Priorität – vor allem in diesen sensiblen Gebieten, in denen die Bewirtschaftung unbedingt aufrecht erhalten werden muss, um der Verwaldung und Entsiedelung vorzubeugen“, sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Nun gelte es neben der bereits laufenden Einrichtung regionaler Wolfsbeauftragter auch schnelle Eingriffsmöglichkeiten im Falle von Problemtieren zu schaffen. Hiegelsberger bleibt dabei: „Es gilt die aktive Bestandsreduktion offen zu diskutieren. Auffällige Wölfe müssen entnommen werden, um die Sicherheit in Oberösterreich jederzeit zu gewährleisten.“

In der kommenden Woche wird der Agrarlandesrat unter anderem zu diesem Thema die Schweiz bereisen.