„Do or Die“: Linz hat die Nase noch lange nicht voll

Anfang April auf Urlaub zu gehen, ist ein absolutes No-Go für die ambitionierten Eishockey-Profis in der heimischen Erste Bank Liga. Denn das würde ein vorzeitiges Saisonaus bedeuten. Genau dagegen müssen die Liwest Black Wings im sechsten Halbfinal-Duell am Mittwoch (20.20, live Servus TV, Sky) gegen RB Salzburg ankämpfen. Dafür nimmt man schon Schmerzen in Kauf, wie etwa Fabio Hofer, der trotz seines erlittenen Nasenbeinbruchs in Spiel fünf (3:4 in der Overtime) mit einem Gitter auflaufen wird. „Da muss ich durch, Play-off ist eben hart", hat der Ex-Salzburger die Nase noch lange nicht voll. „Die müssten sich schon den Hax'n brechen, dass sie in so einem Spiel nicht auflaufen", grinste Pressesprecher Klaus Führer.

Linzer sind Spezialisten für Entscheidungsspiel

Vier Heimsiege in Folge haben die Wings zuletzt gefeiert, in der Serie gegen Salzburg ging stets das Heimteam als Sieger vom Eis. „Wir müssen alles dafür tun, um zu gewinnen. Und ich habe ein gutes Gefühl. Daheim sind wir eine Macht“, weiß Hofer. „Bis jetzt ist das eine Heimserie, wir müssen zu Hause wieder zurückschlagen und dann schauen wir, was in einem Spiel sieben passiert“, meinte Co-Trainer Mark Szücs. In einem solchen sind die Linzer traditionell besonders stark: Alle sechs Entscheidungsmatches in der Erste Bank Liga, sowohl in Best-of-5-, als auch in Best-of-7-Serien, gingen an die Black Wings.

cg