Domingo stark als Liebling aller

Voll freudiger Erwartung strömten am Freitag die Opernfreunde in die Wiener Staatsoper, wo zwei Rollen-Debütanten angekündigt waren: Weltstar Plácido Domingo als Titelheld in Giuseppe Verdis „Macbeth“ und Ryan Speedo Green als Banquo. Domingo war vor allem im ersten Akt von Regisseur Christian Räth in einer Tarnuniform (Gary McCann) am Rande des Geschehens angesiedelt. Macbeth ist in dieser zweiten Fassung der Oper aus dem Jahr 1865 ein Schwächling sondergleichen, der so gar nicht der Persönlichkeit des Protagonisten entspricht.

So hat also trotz des Trinkliedes bis hin zur Wahnsinnsszene Tatiana Serjan als Lady Machbeth, die ehrgeizige Anstifterin zu Serienmorden, das Heft in der Hand und auch in der Stimme. Ihr kräftiger, modulationsfähiger Sopran überstrahlt das Geschehen. Wir wissen, dass sich Verdi für den Macbeth einen weichen, edlen und sanften Bariton gewünscht hat, während die Lady möglichst unangenehm klingen möge. Domingo erfüllte den Wunsch des Komponisten trotz Neigung Richtung tenoraler Momente. Serjan hingegen kann nur durch ihre unübertrefflich dramatisch auftrumpfende fanatische Textstärke diese Vorgabe erfüllen. Dies sehr zur Freude des Publikums.

Am Pult stand Verdi-Spezialist Giampaolo Bisanti. Souverän war er den Protagonisten ebenso ein aufmerksamer Partner wie dem von Thomas Lang studierten Chor (ein Sonderlob den Hexen!), dem Bühnenorchester unter Witolf Werner, der Opernschule und der Ballettakademie. Das Staatsopern-Orchester war in absoluter Höchstform, der Funke sprang im Sinne Verdis vom Dirigenten voll auf die getarnten Wiener Philharmoniker über.

Am Schluss gab es für alle Mitwirkenden stehende Ovationen, danach jubelten Dirigent und Sänger Domingo, gegen den #MeToo-Anschuldigungen im Raum stehen, nahezu provokant zu – mit dem Inhalt: Obwohl Du heute nicht den allerbesten Tag Deiner Bartion-Karriere hattest, wir lieben und schätzen Dich als Freund und Kollegen. Das Publikum begriff und jubelte weiter.