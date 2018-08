Dominic Thiem nun in beiden Rankings Achter

Dominic Thiem liegt im aktuellen ATP-Ranking vorerst weiter auf dem achten Rang, im Race hat der Niederösterreicher zwei Ränge eingebüßt. Thiem ist somit auch in der Jahreswertung 2018 nun Achter. In den Top Ten der Tennis-Herren gab es lediglich eine Platzverschiebung, Alexander Zverev musste nach seinem vorzeitigen Aus in Toronto Rang drei an Juan Martin Del Potro abgeben.

Einen Sprung um zwölf Plätze hat der Grieche Stefanos Tsitsipas nach seinem Sensationslauf mit vier Siegen über Top-Ten-Spieler bis ins Finale von Toronto gemacht. Er liegt nun auf Position 15. Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, liegt auf Rang 136 (134), unmittelbar vor Gerald Melzer, der seinen 137. Platz aus der Vorwoche gehalten hat.

Keine Änderungen gab es an der Spitze der Damen-Weltrangliste. Es führt weiterhin Simona Halep (ROU) vor Caroline Wozniacki (DEN) und Sloane Stephens (USA). Einen Sprung um einen Rang von Platz sechs auf fünf machte Caroline Garcia (FRA), Petra Kvitova (CZE) verbesserte sich von Rang acht auf Position sechs. Dafür fiel Elina Switolina (UKR) vom fünften auf den siebenten Platz zurück. Beste Österreicherin ist Barbara Haas auf Platz 245 (261 in der Vorwoche).