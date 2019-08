Dominic Thiem steht zum dritten Mal in Kitzbühel-Halbfinale

Dominic Thiem hat am Donnerstag zum dritten Mal nach 2014 (Finale) und 2015 das Halbfinale des Generali Open in Kitzbühel erreicht. Der topgesetzte Niederösterreicher setzte sich nach einer teilweise durchwachsenen Leistung gegen den Spanier Pablo Andujar nach 104 Minuten mit 7:6(4),6:4 durch. Er trifft nun im Halbfinale am Freitag auf den als Nummer 7 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego.