In der Woche des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo hat es in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren keine Veränderungen unter den ersten 20 gegeben. In der vom Serben Novak Djokovic angeführten Wertung nimmt Dominic Thiem weiterhin den fünften Platz ein. Auch im “Race to London” ist der Niederösterreicher Fünfter.

Bei den Damen gab es auf den ersten 16 Positionen keine Veränderung, die Japanerin Naomi Osaka bleibt Nummer eins.