Dominik Paris, der König der Streif

Der vorverlegte Klassiker hatte es bei leichtem Schneefall wieder in sich, die Streif zeigte einmal mehr ihre Krallen. Nur einem machte das alles nichts aus — der Südtiroler Dominik Paris siegte vor Beat Feuz (SUI/+ 0,2 Sek.) und dem Österreicher Otmar Striedinger (+0,37).

Der Kitz-Spezialist

Nach Abfahrt 2015 und 2017 sowie Super-G 2015 holte sich Paris zum vierten Mal eine „Gams“. „Die Fahrt war ziemlich am Limit. Ich habe überhaupt nicht so ein gutes Gefühl gehabt“, schmunzelte der 29-Jährige, der am Sonntag (13.30/live ORF eins) im Super-G nachlegen kann. „Mir gefällt das Risiko, nach unten zu fahren, wenn es nicht so wie in Gröden lang dahingeht.“

Die ÖSV-Helden

„Dass dann der Dreier aufleuchtet, mit dem hätte ich natürlich nicht gerechnet“, jubelte Striedinger, der ja zuletzt in Wengen spät abgewinkt wurde und zwei Mal die längste Abfahrt der Welt bewältigen musste. Zwei Plätze hinter dem 27-Jährigen fuhr Daniel Danklmaier mit Startnummer 41 auf Rang fünf (+0,94). „Eine Genugtuung, ein Wahnsinn“, fehlten dem 25-Jährigen, der am Montag die EC-Abfahrt auf der Streif gewonnen hatte, nach seinem besten Weltcupresultat fast die Worte.

Der Akrobat

Gleich mehrere Male hielten die Fans im Ziel und vor den TV-Geräten den Atem bei der Fahrt von Vincent Kriechmayr an. Der 27-Jährige verlor am Start fast einen Stecken, vermied in der Mausefalle einen Sturz nur mit Mühe, rettete sich am Ende der Traverse akrobatisch vor dem Abflug in den Fangzaun. „Sicher bin ich froh, dass ich heil herunten bin, aber das war nicht meine Ambition“, war der Oberösterreicher enttäuscht und gab zu: „Ich wollte das Rennen gewinnen, war wahrscheinlich die Spur zu viel am Limit.“

Die Verletzungsopfer

ÖSV-Ass Max Franz hatte schon im oberen Bereich Probleme, schwang vor dem Steilhang ab. Bitter war die Diagnose: Franz zog sich einen Fersenbeinbruch zu, fällt sechs bis acht Wochen und damit für die WM aus! Schlimm erwischte es auch den für Schweden startenden Tiroler Alexander Köll. Die Streif warf den 28-Jährigen brutal ab, er musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Dort konnte Entwarnung gegeben werden, er kam ohne Brüche davon.

Die Unglücklichen

Hannes Reichelt (8./+1,11) und Matthias Mayer (9./+1,17) haderten mit den Startnummern eins und drei. „Wenn ich jetzt so nach oben schaue, war’s nicht die glücklichste Nummer“, sprach Reichelt die besser werdenden Bedingungen an.t.h.