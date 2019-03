Der Originaltitel ist vielleicht ein bisschen öde, aber sehr treffend. Es geht tatsächlich vor allem um Grenzen in „The Border“, dem neuen, dritten Teil von Don Winslows Drogenkriegs-Epos, der eine weitere Episode im Konflikt zwischen Mexiko und den USA beschreibt. Auf Deutsch heißt das Buch „Jahre des Jägers“. Einerseits geht es um die reale Grenze zwischen den beiden Ländern, da wo US-Präsident Donald Trump so gern eine große Mauer hätte, vor allem aber auch um die Grenzen, die Winslow im übertragenen Sinn verwischen lässt — zwischen Gut und Böse, Politik und Geschäft, Kartell und Regierung, Polizisten und Gangstern.

Das neue Buch soll nach „Tage der Toten“ (2012) und „Das Kartell“ (2015) das letzte zu dem Thema sein. Ohnehin ist er mit „Jahre des Jägers“ nun fast in der Gegenwart angekommen. US-Drogenfahnder Art Keller ist unverhofft an die Spitze der Drogenbekämpfungsbehörde DEA gerückt.

In Mexiko kämpfen „Los Hijos“ um die Macht, die selbst ewig zugedröhnten, aber ambitionierten Söhne der großen Bosse von einst. Und in den USA schickt ein Verwünschungen Richtung Süden twitternder Immobilieninvestor sich an, Präsident zu werden. Wie die Vorgänger ist auch „Jahre des Jägers“ eine recht blutige Angelegenheit geworden. Die Grenzen von Fiktion und Realität verschwimmen.

Don Winslow: „Jahre des Jägers“, aus dem amerikanischen Englisch von Conny Lösch, Droemer, 992 S., € 26,90