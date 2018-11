Donald Trump droht mit Schüssen an der Grenze

Vor den Halbzeitwahlen verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton in Sachen Immigration. Anlass dafür ist wie berichtet die Tatsache, dass derzeit mittelamerikanische Flüchtlinge über Mexiko versuchen, in die USA zu gelangen. Diese hätten dabei mexikanische Polizisten „boshaft und gewaltsam“ mit Steinen beworfen, sagte Trump. Sollten auch US-Soldaten auf diese Weise attackiert werden, „werden wir das nicht hinnehmen“. Und Trump wurde noch konkreter: „Wenn sie Steine auf unsere Soldaten werfen, werden unsere Soldaten zurückschlagen.“ Er habe den Soldaten gesagt, sie sollten Steine als „Gewehre“ ansehen. Damit hat der US-Präsident indirekt angedroht, auf Migranten schießen zu lassen, sobald diese Steine werfen.

Zudem kündigte Trump für kommende Woche einen Präsidentenerlass an, mit dem er das Asylrecht verschärfen möchte. Demnach sollen Flüchtlinge politisches Asyl nur noch dann beantragen dürfen, wenn sie über einen offiziellen Grenzposten eingereist sind. Wer an der Grenze aufgegriffen wird, soll in Zeltlagern untergebracht werden. Ein solches Vorgehen sei „absolut legal“, beteuerte Trump im Weißen Haus. „Wir stoppen die Menschen an der Grenze. Das ist eine Invasion.“

Bei der Antwort auf die Frage, was genau der künftige Erlass beinhalten werde, blieb Trump allerdings vage. Fix scheint nur zu sein, dass Trump bis zum Wochenende rund 5200 Soldaten an der Grenze zu Mexiko stationiert haben möchte.

Bis zu 15.000 Soldaten an der Grenze zu Mexiko

Zuvor hatte Trump von bis zu 15.000 Soldaten gesprochen. Demgegenüber stehen geschätzte 7000 Menschen aus Mittelamerika, die in mehreren Gruppen durch Mexiko in Richtung US-Grenze marschieren, wobei viele von ihnen noch gut 1000 Kilometer von ihrem Ziel entfernt sind. Die Flüchtenden kommen unter anderem aus Honduras. Dort fliehen die Migranten vor der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage. Trump sagte am vergangenen Donnerstag, dass die Menschen offensichtlich keine legitimen Gründe hätten, Asyl zu beantragen, weil sie ein Angebot der mexikanischen Regierung auf Asyl ausgeschlagen hätten. „Sie suchen keinen Schutz, denn wenn sie das täten, könnten sie das von Mexiko bekommen“, argumentierte Trump.