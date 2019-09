Donald Trump sinkt immer tiefer in den Ukraine-Sumpf

In der Ukraine-Affäre gerät US-Präsident Donald Trump immer mehr in Bedrängnis. Nach Angaben eines Geheimdienstmitarbeiters habe das Weiße Haus wichtige Informationen zu vertuschen versucht. Mehrere ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten sich nach Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj darum bemüht, „alle Aufzeichungen“ über das Gespräch unter Verschluss zu halten, heißt es in der internen Beschwerde des Informanten, die der US-Kongress am Donnerstag veröffentlichte. Demnach besteht der Verdacht, dass Trump eine „Einmischung“ aus dem Ausland zu seinen Gunsten bei der Wahl 2020 erreichen wollte.

„In den Tagen nach dem Telefonat habe ich von mehreren US-Regierungsmitarbeitern erfahren, dass hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses eingeschritten sind, um alle Aufzeichungen zu dem Telefonat zu ‘sperren’,“ schreibt der anonyme Informant in seiner Beschwerde. Die „elektronische Abschrift“ des Telefonats sei daraufhin auf einen Server verschoben worden, der für „besonders heikle“ Verschlusssachen genutzt werde.

Am Mittwoch hatte das Weiße Haus bereits eine Mitschrift des Telefonats veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Trump in dem Gespräch mit Selenskyj am 25. Juli tatsächlich Ermittlungen der ukrainischen Justiz gegen den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn erbat.

Die oppositionellen Demokraten wollen wegen der Affäre eine parlamentarische Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump starten.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sprach von einer „traurigen Woche für unser Land“. „Die Traurigkeit wächst mit jedem Tag, weil die Missachtung, die der Präsident für unsere Verfassung zeigt, deutlicher wird.“

Trump tut das angestrebte Amtsenthebungsverfahren als „Witz“ ab und spricht von einer „Hexenjagd“ der Demokraten.