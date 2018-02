„Don’t Smoke“ nimmt die Hürden

Das geplante „Don’t Smoke“-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie hat auch am Wochenende weiterhin großen Zuspruch erhalten. Am Samstagabend wurde die Marke von 100.000 Unterstützungserklärungen geknackt, berichtete die Ärztekammer und sprach von einem „sensationellen Start“. Man setze die Phase der Unterstützungserklärungen fort und bitte weiter um Unterschriften, so der Präsident der Österreichischen Krebshilfe, Paul Sevelda.

Für die formale Einleitung des Volksbegehrens waren 8401 Unterstützungserklärungen notwendig. „Diese Zahl haben wir schon während unserer Startschuss-Pressekonferenz am Donnerstag überschritten“, erläuterte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Für eine verpflichtende Debatte im Nationalrat muss ein Volksbegehren 100.000 Unterschriften erreichen. Da die Unterstützungserklärungen für das eigentliche Volksbegehren gelten, ist auch diese Hürde bereits genommen. „Es handelt sich hier um ein großes Votum, das die Politik zum Umdenken bewegen muss“, betont Szekeres.

Und die reagiert bereits: SPÖ und Neos zeigten sich erfreut. „Sollte sich das wirklich die Bevölkerung wünschen, ist das nicht ausgeschlossen. Ich glaube, es darf keine Denkverbote geben“, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch auf die Frage gesagt, ob ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie doch nicht ganz ausgeschlossen sei.