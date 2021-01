Nach drei Siegen und zwei zweiten Plätzen haben die Weltcup-Leader im Rodel-Doppelsitzer, Thomas Steu/Lorenz Koller, am Samstag bei der WM-Generalprobe in Königssee den dritten Rang belegt. Damit verteidigte das Duo die Weltcupführung. Der Sieg ging wie erwartet an die Lokalmatadore. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken gewannen vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt. Mit Yannick Müller/Armin Frauscher landete ein zweiter ÖRV-Schlitten in den Top 4.

