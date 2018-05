Doppelt hält besser

Text & Fotos: Oliver Koch

Es ist kein leichter Stand, den die Toyota-Nobeltochter Lexus in Österreich hat. Denn anders als in den USA tun sich die Japaner, die sich schon seit Jahren der Hybrid-Technologie verschrieben haben, hierzulande schwer gegen die mächtige Premium-Konkurrenz aus Deutschland. Das trifft auch auf den CT 200h zu; ein schnittig gezeichneter Kompakter, der rein stückzahlmäßig bei Lexus ganz oben steht. Das nun aktuelle Facelift des 1,4-Tonners ist jedenfalls wörtlich zu nehmen, wurde doch vor allem die Front schärfer gezeichnet. Durch ein neues Gittermuster erscheint der auffällige Diabolo-Kühlergrill nun noch aggressiver. Cleverer Designtrick sind die pfeilspitzenförmigen Tagfahrleuchten, die jetzt über den LED-Scheinwerfern sitzen. Damit ist der Japaner äußerlich zu hundert Prozent überzeugend.

Hundertprozentig überzeugend ist der CT 200h im Innenraum jedoch nicht. Dabei hat die Toyota-Nobeltochter den Anspruch mit dem 4,35 Meter langen Hybriden in der Premium-Kompaktklasse mitzumischen. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Cockpit ob der vielen Knöpfe und Schalter überfrachtet wird. Zudem ist zwar fast alles sauber verarbeitet, aber in einigen Punkten nicht ganz auf der Höhe der Zeit. So besteht die Abdeckung der Mittelkonsole aus drei Kunststoffteilen statt aus einer einzigen Blende. Und die Steuerung des mittigen 10,3 Zoll großen Bildschirms mittels computermaus-ähnlichem Controller bedarf langer Übung. Im Gesamteindruck können dann auch die schönen Ziernähte am Lederlenkrad den getrübten Eindruck nicht wettmachen, dass zur wirklichen Premium-Klasse noch ein kleines Stückchen fehlt.

Dieses Stückchen fehlt dafür beim Preis: Denn die zweithöchste Ausstattungslinie F Sport ist schon üppig bestückt was die Zahl der Annehmlichkeiten (Leichtmetallräder, Aluminiumpedale, Zweizonenklimaautomatik, Sitzheizung, Sportfahrwerk, Tempomat) betrifft – und mit den fair bepreisten Extras klettert der Kompakte auf wohlfeile 42.290 Euro.

Vier Fahrmodi

Doppelt hält besser gilt vor allem für den Antrieb des Japaners. Neben dem Vierzylinder-Benziner wohnt dem CT 200h auch ein 81 PS starker Elektromotor inne. Mittels EV-Modus kann man auch rein elektrisch unterwegs sein. Insgesamt stehen für den selbstladenden Lexus vier Fahrmodi zur Verfügung: Neben EV gibt es noch Eco, Normal sowie Sport. Aus dem Stand heraus beschleunigt der äußerst wendige Wagen flott, dem E-Motor sei Dank. Ab Tempo 130 wird es dann etwas lau mit der Kraft, dafür verfügt der Hybrid über hervorragende Bremsen, ein fein austariertes Fahrwerk, eine gute Kurvenlage und eine angenehm direkte Lenkung. Manko ist darüber hinaus das stufenlose Automatikgetriebe, das mit dem aufjaulenden Gummibandeffekt jeden Spaß am beherzten Beschleunigen vermiest.

Platzwunder sollte man im kleinen Lexus auch nicht erwarten. Vorne sitzt man sehr gut auf feinen, anschmiegsamen Ledersitzen, die Fondpassagiere sollten allerdings nicht allzu lange Beine besitzen. Dafür ist mit 375 Litern Volumen der Kofferraum voluminös, eine elektrische Heckklappe wäre aber noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen.

Fazit: Nicht ganz so nobel wie die Konkurrenz, aber mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem besten aus zwei Motorwelten (Benzin und Elektro) bestückt, erweist sich der Lexus CT 200h als sparsame Alternative für die, die sich etwas von der Masse abheben wollen.

Typenschein

Lexus CT 200h F Sport

Preis: ab € 34.590,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 42.290,- unter anderem inklusive Metallic Lackierung € 750,-, 10,3“ Lexus Premium Navigation € 2000,-, F Sport Luxury-Pack (elektrisch verstellbare Vordersitze, Merk Levinson Premium Surround Sound System mit 13 Lautsprechern, etc.) € 2900,- Bi-LED-Scheinwerfer € 1000,- und Parksensoren vorne und hinten € 750,-, einen Lexus CT 200h (Eco) gibt es ab € 28.990,-

NoVA/Steuer: 1 %/ € 364,56 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre

Technische Daten:

Otto-Motor: R4, 16V, Turbolader, 1798 cm³, 73 kW/99 PS bei 5200 U/min, max. Drehmoment 142 Nm bei 2800-4400 U/min

Elektro-Motor: Drehstrom-Synchronmotor mit 60 kW/81 PS maximaler Nennleistung, Betriebsspannung 650 V, Drehmoment 207 Nm

Systemleistung: 133 kW/180 PS

Getriebe: Stufenloses CVT-Getriebe

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,3 s

Leistungsgewicht: 8 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 4,1/4,0/4,1 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,2 Liter

CO2-Ausstoß: 94 g/km

NOx: 0,0051 mg/km; Euro 6b

Eckdaten:

L/B/H: 4350/1765/1455 mm

Radstand: 2600 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1440/1845 kg

Kofferraum: 375-985 Liter

Tank: 45 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/45 R17 87W auf 17“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/TPMS/VSC/LDW

Airbags: 6