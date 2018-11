Doppelt mühsame Linzer Suche

Von Tobias Hörtenhuber

Der HC Linz AG ist vor dem Heimspiel am Freitag (19) gegen die Fivers Margareten nicht nur auf der dringenden Suche nach Punkten, sondern auch nach einer Spieler-Persönlichkeit, die die Mannschaft am Spielfeld führen kann. Auf diese solle dann ab Jänner (Beginn Unteres Play-off) das Spielsystem aufgebaut werden, wie Sportdirektor Nermin Adzamija im Gespräch mit dem VOLKSBLATT erklärte.

Duell der Krisenklubs

Der Druck ist groß, Fehlgriff dürfen sich die Linzer Handballer keinen mehr erlauben. Mit nur vier Punkten aus 13 Spielen ist die Abstiegsgefahr groß wie lange nicht. „Wir werden einen finden“, meinte Adzamija trotz „kleinstem Budget der Liga“ zuversichtlich. Die Position des Neuen spiele dabei nur eine Nebenrolle. Dass der aktuelle Kader so lange braucht, um die Vorstellung von Trainer-Guru Zoltan Cordas konstant umzusetzen, überraschte Adzamija nicht. „Ich habe immer gesagt, dass es bis Weihnachten braucht“, sagte er und bemühte einen blumigen Vergleich. „Das ist nicht wie bei einem Auto, wo man den Motor einschalten kann und es läuft.“ Apropos Motor: Dieser stotterte verletzungsbedingt zuletzt auch beim Titelverteidiger aus Wien gewaltig — fünf Niederlagen in sechs Spielen. Die leistungsträger Vytas Ziura, Tobias Wagner und Boris Tanic können laut Klubangaben auch in Linz nicht auflaufen.