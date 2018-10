Doppelte Premiere für oö. Star-Visagistin

Von Barbara Stiendl

Die Mezzosopranistin Elina Garanca brillierte vor Kurzem als Dalila in der Premiere von „Samson et Dalila“ — Oper von Camille Saint-Saënsin — in der Metropolian Opera in New York. Nach der erfolgreichen Aufführung wurden die Ehrengäste zur Operngala geladen. Mit dabei hatte der Weltstar auch seine persönliche, aus OÖ stammende, Visagistin Andrea Lehner. Sie sorgte sowohl auf dem Red Carpet, als auch auf der Gala für ein professionelles Make-up. Die Maskenbildnerin und andmetics-Erfinderin begleitet Garanca — in Österreich — schon seit Jahren regelmäßig. Einen weiteren „Staralarm“ gab’s beim Dinner: Genau vis-á-vis saß die russische Opernsängerin Anna Netrebko mit ihrem Mann, Tenor Yusif Eyvazov. „Ein unvergesslicher Abend, eine große Freude dabei gewesen zu sein“, strahlte die Alberndorferin Lehner. Und Garanca streute zum Abschied Rosen per WhatsApp: „Gemeinsam mit meiner außergewöhnlichen Make-up-Artistin Andrea Lehner. Danke, dass du mich fit für den Red Carpet machst.“