Doppler und Spar weiten Tankstellenshop-Netz aus

Knapp an der 50: Mit der Eröffnung des 49. „Spar express“-Shops in der neuen Turmöl-Station in Sipbach bei Alhaming setzen die Lebensmittelkette und die Welser Doppler-Mineralölgruppe einen weiteren Meilenstein in der nunmehr neunjährigen Zusammenarbeit. Es ist der 18. Standort in Oberösterreich. Zudem sind drei weitere Eröffnungen in Melk, Amstetten (beide Niederösterreich) und Wals in Salzburg geplant. Damit wird auch der positiven Entwicklung der Kooperation Rechnung getragen. Die Umsatzentwicklung sei weit über jener des österreichischen Lebensmittelmarktes, allein 2017 sei er um neun Prozent gestiegen, betont Spar-Vorstandsdirektor Fritz Poppmeier.

Auch Doppler-Geschäftsführer Bernd Zierhut hat schon in der Vergangenheit betont, die gute Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. So soll es künftig auch schon Express-Shops ab 60 und nicht nur mit 80 Quadratmetern Größe geben. Zudem sei der Ausbau von Verweilzonen vorgesehen. Das Sortiment soll 2000 bis 2500 Artikeln umfassen.

Shop-Markt in Bewegung

In den Wettstreit um das Branding von Tankstellen-Shops war in den vergangenen Monaten wieder gehörig Fahrt gekommen. Wie berichtet war heuer bekannt geworden, dass Shell den im August endenden Kooperationsvertrag mit Spar nicht verlängern wird. Anstelle der vorhandenen Spar-Shops werden nun bis zum Jahresende 47 Shell-Tankstellen auf „Billa Unterwegs“-Märkte umgerüstet.