„Dorian“ weiter auf Zerstörungskurs

NASSAU/MIAMI — Mit meterhohen Wellen und zerstörerischen Windgeschwindigkeiten wütet Hurrikan „Dorian“ weiter im Atlantik. Auf seinem Weg in Richtung Florida befand sich der Sturm der höchsten Kategorie fünf Montagfrüh (Ortszeit) über der Insel Grand Bahama, teilte das US-Hurrikan-Zentrum in Miami mit. Zuvor war er über die östlich von Grand Bahama gelegene Insel Abaco hinweggefegt.

Auf Videos aus Abaco waren überschwemmte Straßen, unter Wasser stehende Häuser und umgeknickte Bäume zu sehen. Auf Grand Bahama war die Stromversorgung an vielen Orten unterbrochen. Der Flughafen in der größten Stadt Freeport stand unter Wasser. Auch auf New Providence, der bevölkerungsreichsten Insel, auf der sich auch die Hauptstadt Nassau befindet, gab es Überschwemmungen. Insgesamt wurden auf den Bahamas bis zu 13.0000 Häuser zerstört

Laut Hurrikan-Zentrum hatten sich die maximalen Windgeschwindigkeiten am Montag zwar von knapp 300 km/h am Sonntagabend auf 250 km/h abgeschwächt. Dafür sei der Sturm über Grand Bahama aber nahezu zum Stillstand gekommen: Mit einer Geschwindigkeit von nur zwei km/h bewegte er sich demnach in Richtung Westen auf die Küste Floridas zu. Das Hurrikan-Zentrum warnte für den gesamten Montag vor „extremer Zerstörung“ und Windböen von bis zu 320 km pro Stunde.

Bis Mittwochabend werde „Dorian“ der Ostküste Floridas „gefährlich nahe“ kommen, warnte das Hurrikan-Zentrum vor „lebensbedrohlichen Sturmfluten“ und starken Winden. Die Menschen nahmen die Warnungen ernst. Gestern füllten sich die Notunterkünfte im Landesinneren langsam.