Dornhelm in Behandlung, “Vienna Blood” liegt auf Eis

“Im Zuge der umfangreichen und engmaschigen Präventionsmaßnahmen rund um die Vorbereitungen zum Dreh von ‘Vienna Blood’ wurde Robert Dornhelm positiv auf Covid-19 getestet.” So bestätigte Oliver Auspitz, Geschäftsführer der MR-Film, am Freitag entsprechende Pressemeldungen. Für Aufregung hatte Dornhelms kürzlicher Besuch eines Empfangs beim Grafenegg Festival in Niederösterreich gesorgt.

Der Dreh zur Fortsetzung der im Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts spielenden TV-Krimitrilogie mit Juergen Maurer und Matthew Beard hätte in Kürze starten sollen. Eine erste Pool Testung aller Mitarbeiter am 10. August erbrachte ausschließlich negative Ergebnisse, diese Testung wurde am 17. August wiederholt. Das Ergebnis des Regisseurs wurde dabei zunächst vom Labor als “schwach positiv” beurteilt, Dornhelm daraufhin sofort isoliert, FFP2-Maskenpflicht im gesamten Büro ausgesprochen. Das gesamte Produktionsbüro wurde sofort desinfiziert und das Büro von Robert Dornhelm abgesperrt.

Am Abend des 19. August lieferte ein zweiter PCR Test Robert Dornhelms ein “klar positives” Ergebnis, worauf die vorübergehende Schließung aller Büros der MR-Film bis kommenden Dienstag beschlossen wurde. Gestern, Donnerstag (20. August), begab sich Dornhelm in stationäre ärztliche Behandlung. Eine neue Pool Testung der Mitarbeiter brachte durchgehend negative Ergebnisse.

Laut Auspitz wird sich der geplante Drehstart von “Vienna Blood” etwas verschieben. Für Montag ist eine nochmalige Pool Testung aller Mitarbeiter angesetzt, deren Ergebnis bis Dienstag früh erwartet wird.