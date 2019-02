Dortmund feiert wichtigen Sieg gegen Leverkusen

Borussia Dortmund bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern München. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2. Zuvor fand Frankfurt mit einem 3:0 in Hannover auf die Erfolgsspur zurück.

Vor 81.029 Zuschauern im Signal Iduna Park trafen Dan-Axel Zagadou (30.), Jadon Sancho (38.) und Mario Götze (60.) zum hart erkämpften BVB-Sieg. Für die Gäste waren Kevin Volland (37.) und Jonathan Tah (75.) erfolgreich. ÖFB-Profi Julian Baumgartlinger spielte bei den Gästen im Mittelfeld durch, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan kamen nicht zum Einsatz.

Dortmund hat nach der 23. Runde 54 Punkte auf dem Konto, die am Vortag ebenfalls siegreichen Bayern (1:0 gegen Hertha BSC) bleiben mit 51 Zählern Tabellen-Zweiter. Der Spieltag wird am Montagabend mit der Partie zwischen RB Leipzig und 1899 Hoffenheim abgeschlossen.

Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter feierte im ersten Spiel des Tages nach zuletzt vier Unentschieden in Serie wieder einen vollen Erfolg. In Hannover gelang den Frankfurtern ein 3:0-Sieg Aus dem herausragenden Angriffstrio trafen dieses Mal Ante Rebic (54.) und Luka Jovic (63.), Filip Kostic gelang in der Schlussminute der Endstand.

Die sogenannte “Büffelherde” der Eintracht hat nun dank der 34 Tore von Jovic (15), Rebic (8) und Sebastien Haller (11) in dieser Saison annähernd doppelt so häufig getroffen wie das gesamte Hannoveraner Team rund um Kevin Wimmer, der in der Verteidigung des abstiegsgefährdeten Clubs (17.), wie auf der Gegenseite Martin Hinteregger, durchspielte.