Dortmund schiebt Verfolger Bayern weiterhin die Favoritenrolle zu

Deutsche Bundesliga startet am Freitag mit 29 Österreichern in Rückrunde

Erstmals seit der Saison 2010/2011 heißt der Tabellenführer der deutschen Bundesliga zum Rückrundenstart nicht FC Bayern. Mit sechs Punkten Vorsprung geht Borussia Dortmund in die am Freitag beginnende zweite Saisonhälfte und ist damit der große Gejagte. Die Hoffnungen auf den ersten Meistertitel seit 2012, den neunten der Klubgeschichte, sind groß, wenngleich man um die Gefährlichkeit vom Verfolger aus München nur zu gut Bescheid weiß. „Favorit ist immer der FC Bayern. Da lasse ich mir nichts anderes einreden“, betonte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Die Ausgangssituation ist nicht so verkehrt, aber wir wissen, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen“, bestätigte Mario Götze.

Die Kampfansage der „Roten“ kam prompt. „Man hat in der Vorbereitung gemerkt, dass wir sehr, sehr hungrig sind und dass wir am Ende ganz oben stehen wollen“, bekräftigte ÖFB-Legionär David Alaba, dessen Team am Freitag (20.30) gegen Hoffenheim startet. Dortmund muss am Samstag (18.30) nach Leipzig.

Während dahinter der Kampf um den Europacup und gegen den Abstieg nicht minder spannend ist, darf sich Österreich weiter Legionärskaiser nennen. 29 ÖFB-Akteure sind in der deutschen Bundesliga beschäftigt, 25 kamen im Herbst zu Einsätzen.