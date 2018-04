Dosenöffner oder Strohfeuer?

Von Roland Korntner

War das 2:0 gegen eine (schwache) WSG Wattens der Dosenöffner, oder doch nur ein Strohfeuer? Die Antwort darauf muss die SV Guntamatic Ried heute (18.30 Uhr) in Kapfenberg geben. Beim Siebenten der Ersten Fußball-Liga ist der nächste Dreier praktisch Pflicht: „Da müssen wir nachlegen“, hatte Kapitän Thomas Gebauer unmittelbar nach dem Schlusspfiff am Dienstag gefordert. Was den Torhüter zuversichtlich stimmt? „Wenn man einem Sieg so lange nachläuft, dann ist die mentale Geschichte extrem entscheidend“, sprach Gebauer die davor acht Pflichtspiele mit fünf Remis und drei Niederlagen an. „Nach dem zweiten Treffer hat man gesehen, dass die Lockerheit zurückgekommen ist.“ Ähnlich sieht es Manager und Interimstrainer Fränky Schiemer: „Da haben wir die Spielfreude vom Herbst wiedergefunden.“ Dieses Momentum gelte es auch in Kapfenberg auszuspielen, zumal in einer Woche das so wichtige Match beim direkten Konkurrenten in Wr. Neustadt wartet.

Blau Weiß in Wattens gefordert

„Ein Spiel auf Augenhöhe“, erwartet Blau-Weiß-Trainer Sageder in Wattens. Die Linzer könnten die Tiroler mit einem Sieg überholen und auf Platz acht vorstoßen, Sageder weiß aber, dass „wir an unserer Effizenz arbeiten müssen“.