Dovedan und Hinterseer trafen – Heidenheim besiegte Bochum

Lukas Hinterseer hat am Samstag mit dem VfL Bochum in der 2. deutschen Fußball-Liga trotz Tor und Assist des Tirolers in Heidenheim 2:3 (2:1) verloren. Der Angreifer egalisierte in der 21. Minute zwar die Führung durch Nikola Dovedan (11.) und legte das 2:1 auf (31.), nach einer Gelb-Roten Karte für Anthony Losilla (37.) drehten die Hausherren das Spiel in der Schlussphase (77., 84.) aber noch.

Das nun zwölftplatzierte Heidenheim zog mit elf Punkten mit Bochum gleich. Jahn Regensburg ist nach einem 3:1 bei Schlusslicht Duisburg vorläufig Dritter mit 13 Punkten.