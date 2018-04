Drama bei Kirschblütenrennen

Radsport: Die 57. Auflage in Wels wurde von schwerer Verletzung überschattet

Von Christoph Gaigg

Es hätte ein Radfest werden sollen — doch die 57. Auflage des Internationalen Kirschblütenrennens in Wels wurde von einem tragischen Sturz überschattet. Vier Sportler im Masters/Amateurrennen waren darin verwickelt, einen 43-Jährigen aus Wien hat es besonders schlimm erwischt: Er kam zu Fall und krachte nach dem Sturz auf den Boden in ein Auto am Fahrbahnrand und soll nun sogar auf der Intensivstation liegen. „Ihn dürfte es ernsthaft erwischt haben“, bestätigte Cheforganisator Hannes Hindinger. „Man kann nur hoffen, dass es glimpflich ausgeht.“

Hindinger sprach von einem „Rennunfall“, das betroffene Auto sei ordnungsgemäß abgestellt gewesen. „Und die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, sagte Hindinger. Die anderen drei Sportler, ein 18-Jähriger aus Hellmonsödt, ein 50-Jähriger aus Passau und ein 41-Jähriger aus Wien, kamen mit Schrammen davon.

Das Rennen konnte zu Ende gefahren werden, auch die Elite wurde zu Ende gebracht. Der Sieg ging an den Deutschen Jannik Steimle vor Rok Korosec (SLO) und Hrinkow-Fahrer Timon Loderer (D). Das Steyrer Team brachte gleich vier Akteure unter die besten Acht. Ebenfalls beachtlich: Rang sechs von Florian Kierner vom Team Felbermayr Wels, das mit drei U23-Fahrern angetreten war.