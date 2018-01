Drama um Freitag, Bahn frei für Stoch

Von Tobias Hörtenhuber aus Innsbruck

Plötzlich war es ganz still im Bergisel-Oval, viele schlugen entsetzt die Hände vors Gesicht. Auf der Jagd nach Tourneeleader Kamil Stoch riskierte Richard Freitag alles — und musste seine Hoffnungen im Innsbrucker Schnee begraben. Der Weltcupleader überkreuzte bei der Landung die Ski-Enden und stürzte brutal. Als nur Minuten später sein Konkurrent ebenfalls bei 130 m (wackelig) landete, ahnten es alle: Die 66. Vierschanzentournee ist entschieden. Als bekannt wurde, dass Freitag wegen starker Schmerzen im Knie-, Hüft- und Brustbereich den zweiten Durchgang auslassen wird und Stoch mit 128,5 m im strömenden Regen zum dritten Sieg in Serie sprang, war es Gewissheit. Der Pole liegt nun 64,5 Punkte vor Andreas Wellinger (D). Die Titelverteidigung wird ihm in Bischofshofen (Freitag, 17 Quali; Samstag, 17 Bewerb/ jeweils live ORF eins) nicht mehr zu nehmen sein. Mehr noch: Nicht wenige rechnen mit dem „Grand Slam“ für den 30-Jährigen.

Folgt dem „kleinen“ Grand Slam der „große“?

Saisonübergreifend hat Stoch bereits auf allen vier Schanzen in Serie gewonnen, fährt als zehnter Springer der Geschichte mit drei Siegen zum Tourneefinale, bisher hat nur Sven Hannawald 2001/02 den „großen“ Grand Slam geschafft. Bischofshofen darf sich also am Dreikönigstag auf eine Invasion in Rot-Weiß freuen, die polnischen Fans wollen hautnah dabei sein, wenn ihr Liebling vielleicht Geschichte schreibt. Als einer von fünf Athleten konnte er bereits über Olympia- und WM-Gold im Einzel, den Tourneesieg sowie den Gesamtweltcup jubeln, mit dem „Grand Slam“ dazu würde der 1,73 m große Pole in eine ganz eigene Liga aufsteigen. „Ich konzentriere mich nicht auf irgendwelche Rekorde, ich will einfach Skispringen“, wiegelte Stoch ab. Schmunzelnder Nachsatz: „Jeder Rekord ist dazu da, gebrochen zu werden.“

DSV-Kritik nach Sturz

Am Boden zerstört natürlich das deutesche Team. Eines vorweg: Die Untersuchungen ergaben keine gröberen Verletzungen bei Freitag. Sein Cheftrainer Werner Schuster kritisierte die Jury, die seiner Meinung nach den Anlauf zu lang wählte. Für die Tourneewertung und die Gesundheit wäre eine „defensivere Wettkampfführung“ angemessen gewesen. Man hätte gemeinsam mit den Polen auch bei der Jury interveniert zu verkürzen, ohne Erfolg.