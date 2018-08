Drecksarbeit und Charaktertest für Linzer Handballer

Von Roland Korntner

Seine Wohnung in Puchenau hatte er ohnehin nie aufgegeben, nun ist Zoltan Cordas nach zehn Jahren in der Schweiz zum HC Linz AG zurückgekehrt. Die Erwartungen vor dem Auftakt zur HLA am Samstag in Schwaz sind aber bescheiden. Es ist ein Sprung ins Ungewisse. Cordas über:

… seine Erwartungen:

„Keine Ahnung. Normal bin ich nie um Worte verlegen, aber ich weiß nicht, was mich erwartet.“

… die Qualität des Kaders:

„Hätte ich besser erwartet. Unheimliche viele Tore vom letzten Jahr fehlen, 50 Prozent der Mannschaft war letztes Jahr kein Stammpersonal. Das müssen wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kompensieren.“

… den Verlauf der Vorbereitung:

„Wir hatten gerade eine Auseinandersetzung, denn der eine oder andere war bei einem Training in der Kraftkammer, das ich unbemerkt beobachtet habe, nicht mit 100 Prozent dabei. Das können wir uns nicht leisten.“

… die Verantwortung der Mannschaft:

„Ich vermisse, dass die Spieler dem Sport alles unterordnen. Sie vertreten Linz und OÖ, aber das unterschätzen sie.“

… die Forderung ans Team:

„Wir brauchen eine riesige Laufarbeit, enormen Willen und große kämpferische Leistungen. Für uns ist eine stabile Abwehr besonders wichtig, das ist jedoch eine unheimliche Drecksarbeit.“

… seine Zielsetzung:

„Es geht immer um Siege, um Ergebnisse. Aber die Spieler müssen mir in den nächsten zwei Monaten zeigen, dass sie mir folgen, dass sie Charakter haben. Ich will mich nicht an der Outlinie blamieren.“

… Auftaktgegner Schwaz:

„Die sind uns körperlich unheimlich überlegen, sogar die Trainer sind schwerer als wir. Aber wenn wir nicht als Hosenscheißer nach Schwaz fahren, könnte was rausspringen.“

… die Meisterschaftsfavoriten:

„Die beiden Wiener Klubs haben sich brutal verstärkt, dazu die beiden Vorarlberger Klubs. Diese vier Teams werden sich den Titel ausmachen.“