Drehschluss für vierte Staffel der „Vorstadtweiber“

Seit Anfang 2015 suchen Maria, Waltraud, Caro und Nicoletta im ORF-Hauptabend ihren Platz an der Sonne der Wiener Vorstadt. Am Montag enden die Dreharbeiten der vierten Staffel, die vor und hinter der Kamera „mehr von allem“ verspricht, wie das Ensemble am Freitag bei einem Pressetermin in Wien verriet. Die Figur der Maria tritt in den Hintergrund, dazu kommen Andrea Eckert und Ruth Brauer-Kvam.

„Es wird krimineller – aber es gibt auch mehr Liebe“, enthüllte Josefstadt-Mimin Hilde Dalik, die nun fix im Hauptensemble verankert ist. Ihre „Vanessa“ erlebe eine „große Veränderung“: „Im Zuge dieser Wiedergeburt entfaltet sich auch ihre kriminelle Ader wie eine schöne Blume“. Als Greta Morena, die sich vom Leben nimmt, was sie will, gesellt sich Andrea Eckert zu den umtriebigen Grazien: Sie kehrt aus der Münchner Schickeria zurück aufs glatte Parkett der Walzer-Metropole. „Das war eine schöne Lebenszeit für mich“ beschrieb sie die Dreharbeiten: „eine rundum beglückende Erfahrung“.

Die Handlung setzt rund ein Jahr nach dem Rachefeldzug von Ex-Politiker Joachim Schnitzler (Philipp Hochmair) ein: die Wogen haben sich nur vordergründig geglättet. Die Entdeckung der Leiche eines Geschäftsmannes auf einer Parkbank trübt flugs die scheinbare Idylle, eine ganze neue Familie mit Dreck am Strecken rückt in den Fokus des turbulenten Geschehens rund um Geld, Gier und Getue.

Das neue Leben des Damen-Kleeblatts Waltraud, Nicoletta, Caro und Vanessa wird in zehn Folgen erneut mit viel Schmäh und Humor auf den Kopf gestellt. „Wir spielen mit den Klischees in Sachen Frauen und Männer“ meinte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Inwiefern diese überzeichnet werden, bleibt dahingestellt.“Die Realität ist oft noch viel ärger!“, zeigte sich Nina Proll überzeugt.

Für das Drehbuch bleibt weiterhin Uli Bree verantwortlich, die Regie übernahmen Harald Sicheritz und als Neuling im „Vorstadtweiber“-Kosmos Mirjam Unger. Neben der eingeschworenen Truppe rund um Köstlinger, Proll, Ebm und Dalik standen erneut Bernhard Schir, Juergen Maurer, Murathan Muslu, Thomas Mraz, Wolfgang Pissecker, Nicole Beutler, Xaver Hutter, Christoph Grissemann, Susi Stach, Thomas Stipsits und Johannes Nussbaum vor der Kamera. Dazu gesellt sich neben Grande Dame Andrea Eckert Ruth Brauer-Kvam als Ermittlerin der Mordkommion, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Frischen Wind bringen außerdem Brigitte Hobmeier, Ines Honsel, Alina Schaller, Laurence Rupp, Miguel Herz-Kestranek, Karl Fischer und Andreas Kiendl.

Die zehn neuen Episoden werden in ORF eins voraussichtlich im Herbst 2019 ausgestrahlt. Ein Ende des Formats, das bis zu einer Million Zuseher pro Folge erreichte und rund um den Globus Anklang findet, ist nicht in Sicht – erste Vorarbeiten für Staffel Fünf laufen. „Ich möchte mit den Vorstadtweibern alt werden“ offenbarte Zechner.