Drei Ausstellungen, ein Element: das Wasser

Entlang der Donau

Die österreichische Fotografin Inge Morath war eine Pionierin der Dokumentarfotografie und erstes weibliches Mitglied der berühmten Fotoagentur Magnum. Zwischen 1958 und 1994 unternahm sie ausgedehnte Reisen auf und entlang der Donau. Im Sommer 2014 begaben sich acht zeitgenössische Fotografinnen und Bildjournalistinnen (Olivia Arthur, Lurdes R. Basolí, Kathryn Cook, Jessica Dimmock, Claudia Guadarrama, Claire Martin, Emily Schiffer und Ami Vitale) im „Inge Morath Truck Project“ auf ihre Spuren und reisten gemeinsam von der Quelle der Donau im Schwarzwald bis zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer. Die dabei entstandenen Fotografien zeigen die ganz persönliche Sicht der Künstlerinnen auf die Menschen, die Natur und das Leben entlang des Flusses. Nach ersten Präsentationen in Madrid und in Frankfurt holte die Landesgalerie Linz die Arbeiten nun zurück an die Donau: „Donaureise. Auf den Spuren von Inge Morath“ (24. Mai bis 2. September; Eröffnungsabend heute 18.30 Uhr, inklusive Künstlergespräch ab 19 Uhr, Eintritt frei).

„Grüne Linie“ heißt die Arbeit, die der Schweizer Künstler Roman Signer für die Landesgalerie entwickelte (24. Mai bis 2. September). Zwei Fässer sind über einen transparenten Schlauch miteinander verbunden. Grün gefärbtes Wasser (eine Referenz an die Donau) wird im Schlauch empor gepumpt, um danach wieder zurück zu fließen.

Wasser ist für das Leben von fundamentaler Wichtigkeit. Diese Bedeutung spiegelt sich in der Kunst wider. Im Kubin-Kabinett der Landesgalerie wird die Ausstellung „Gegen den Strom. Alfred Kubin und das Element Wasser“ gezeigt (24. Mai bis 16. September). Zu den klassischen Elementen in Kubins Traumlandschaften gehören Flüsse, Seen, Kähne, bevölkerte Ufer oder Ruinen am Fluss. Und er bedient sich der Urangst des Menschen vor der apokalyptischen Gewalt des Wassers. Überschwemmungen und Starkregen sind so bedrohlich wie im Wasser hausende Schlangen, Seegespenster und Nixen, deren Erotik zumeist für Männer Gefahr bedeutet. Die Ausstellung beleuchtet Kubins Auseinandersetzung mit dem Element Wasser.