Drei junge Mopedlenker bei Unfällen verletzt

LINZ — In Oberösterreich sind am Samstag binnen weniger Stunden drei Jugendliche auf ihren Mofas unverschuldet in Verkehrsunfälle verwickelt worden. Sie alle waren von Pkw-Lenkern beim Abbiegen übersehen worden. Bei zwei Autofahrern war zudem Alkohol im Spiel. Einer der Männer beging Fahrerflucht und ließ eine verletzte Schülerin nach dem Zusammenstoß liegen.

Autofahrer hatte 1,78 Promille „intus“

Der beschuldigte 37-Jährige war am Abend in Lengau (Bezirk Braunau) mit seinem Auto in einen Güterweg eingebogen und hatte die 15-Jährige auf ihrem Zweirad übersehen. Die Jugendliche konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte seitlich gegen den Pkw. Der Autofahrer blieb nicht stehen. Anrainer leisteten erste Hilfe, die Schülerin wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Polizisten konnten den Fahrerflüchtigen relativ rasch in einem Lokal in der Nähe der Unfallstelle stellen. Der Mann hatte 1,78 Promille Alkohol im Blut.

Auch in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) übersah am Abend ein 28-jähriger Autolenker einen 16-jährigen Mopedlenker aus Tirol. Der Bursch prallte gegen die Seite des Pkw und kam zu Sturz. Er wurde ins Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert. Ein bei dem 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Und bei Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) überholte am Samstagnachmittag eine Autolenkerin (43) kurz vor einer Abzweigung einen ebenfalls 16-jährigen Mopedlenker. Als sie bemerkte, dass sie die Abfahrt übersehen hatte, bog die Frau unvermittelt ab. Dabei kollidierte sie mit dem nachfolgenden Burschen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich – er wurde ins Spital nach Kirchdorf gebracht.