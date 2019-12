Drei kleine Katzen bei Müllcontainer ausgesetzt

Zur Lebensretterin für drei junge Katzen wurde am Donnerstagabend eine Frau in Rans- hofen (Bezirk Braunau). Sie hörte beim Gassigehen verzweifelte Schreie und fand dann bei den Müllcontainern in der Scheuhubstraße drei Samtpfoten, die offensichtlich dort bei eisiger Kälte ausgesetzt wurden.

Die Katzenkinder waren sehr ängstlich, weshalb die Finderin erst Handschuhe holen musste, um sie einfangen zu können. Der Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen hat die Findlinge aufgenommen und bittet nun um Hinweise, falls jemand etwas beobachtet hat oder die Katzenkinder erkennt und weiß, wem sie gehören.

Weil das Aussetzen von Tieren strafbar ist und in diesem Fall jemand gegen die Kastrationspflicht verstoßen hat, erstattete die Pfotenhilfe Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ried und der Bezirkshauptmannschaft Braunau.