Drei Morde: Polizei fahndet intensiv nach zwei jungen Kanadiern

MONTREAL – Nach einem Doppelmord und einem weiteren Mord in der kanadischen Provinz British-Columbia fahndet die Polizei nach zwei Männern im Alter von 18 und 19 Jahren. Zunächst galten sie als „vermisst“, mittlerweile als „Verdächtige“. Sie seien zuletzt rund 2000 km östlich von den Tatorten entfernt in der Provinz Saskatchewan gesehen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie warnte, die beiden seien gefährlich. Die Verbrechen halten Kanada seit mehr als einer Woche in Atem. Am Montag vergangener Woche waren im Norden von British-Columbia an einer Landstraße die Leichen einer 24-jährigen US-Touristin und ihres 23-jährigen australischen Freundes gefunden worden. Das junge Paar wurde erschossen.

Am Freitag wurde 470 km vom Tatort entfernt die Leiche eines noch nicht identifizierten Mannes gefunden. Sie lag in der Nähe eines ausgebrannten Wagens, der den Verdächtigen gehörte. Von ihnen fehlt jede Spur.