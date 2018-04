Drei Personen in Münster weiter in Lebensgefahr

MÜNSTER – Zwei Tage nach der Todesfahrt eines Mannes in der Altstadt von Münster haben sich drei Personen noch in Lebensgefahr befunden. Am Samstagnachmittag war wie berichtet ein 48-Jähriger mit einem Campingbus in eine Menschenmenge vor dem beliebten Traditionslokal „Großer Kiepenkerl“ gerast. Dabei wurden zwei Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt. Der Täter erschoss sich unmittelbar danach im Fahrzeug.

Der Amokfahrer dürfte seinen beruflichen Niedergang als erfolgreicher Industriedesigner nicht verkraftet haben. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Montag unter Berufung auf die von Ermittlern gesicherte Abschieds-E-Mail schrieb, hatte dieser eine Lampe entworfen, die sich zeitweise sehr gut verkaufte. Später ließ der Erfolg aber nach. Als sich die Lage verschlechterte, gab er anderen die Schuld. So beschuldigte er seinen Vater, überwarf sich mit Freunden und machte Ärzte für angeblich falsche Behandlungen verantwortlich.

Die Amokfahrt hat in Deutschland eine Debatte über zusätzliche Betonsperren gegen Fahrzeugattacken ausgelöst. „Die Antwort kann nicht sein, dass wir unsere Städte zubetonieren“, sagte Ministerpräsident Herbert Reul (CDU). Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor gemeint, dass Poller in Münster hätten helfen können.