Drei Plätze für vier Teams: Ried will in die Meisterrunde der Top 6

Vier Teams kämpfen in der letzten Runde des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17 Uhr) um drei noch freie Plätze in der Meisterrunde der Top 6. Salzburg, Sturm und Wolfsberg haben die Qualifikation in der Tasche, Austria Klagenfurt, Rapid und Austria wären derzeit durch.

Doch die SV Guntamatic Ried hat ihr sportliches Schicksal in eigener Hand. Mit einem Sieg gegen Sturm Graz sind die Innviertler fix in der oberen Tabellenhälfte, auch ein Remis könnte unter Umständen reichen.

„Wir freuen uns richtig darauf, dass wir gleich noch ein ‘Endspiel’ vor unseren Fans haben“, meinte Felix Seiwald. Er hat am Mittwoch beim Cup-Halbfinalsieg über Hartberg (2:1) mit seinem Tor zum 1:0 die Weichen auf Sieg gestellt. Der Youngster ist allerdings gesperrt, muss sich wie die Fans aufs Daumendrücken beschränken.

„Die sind extrem wichtig für uns“, weiß Seiwald. Und dürfen erstmals seit langem wieder ohne jegliche Beschränkung in vollem Umfang in die josko-Arena, die bis zu 7300 Zuschauer fasst. „Ich hoffe, dass die Leute auch kommen, hungrig nach Fußball sind und wir ziemlich voll werden“, so Stadionchef Leo Kiesenhofer.

Das soll den ohnehin so heimstarken Innviertlern — in den letzten 17 Pflichtspielen gab es elf Siege und sechs Remis — einen zusätzlichen Schub verpassen: „Wir nehmen die Euphorie vom Cup mit und brennen auf das Spiel“, so Trainer Robert Ibertsberger. Er hofft, dass wir „die Fans mit unserem Spiel mitnehmen, dass der Funke überspringt.“ Denn Sturm sei „sehr gut, sehr stabil und damit Favorit“.

LASK will guten Abschluss in Wolfsberg

Für den LASK ist das Thema Meisterrrunde seit Mittwoch abgehakt, zum Abschluss wartet vor der Punkte-Halbierung am Sonntag (17 Uhr) noch das Match in Wolfsberg: „Wir wollen den Grunddurchgang mit einer guten Leistung in Kärnten abschließen“, gab Trainer Andreas Wieland als Devise aus.

Von Roland Korntner