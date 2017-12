Drei Tote bei Brand in Bergbauernhaus

KÖFLACH — In der Weststeiermark ist in der Früh des Stefanitags ein Wohnhaus eines Bergbauernhofs niedergebrannt. Die Tochter (29) der Hofbesitzerin konnte sich mit ihrem Lebensgefährten (33) und vier Kindern (5, 7, 7, 8 Jahre alt) noch rechtzeitig retten. Für die Großmutter (70) und eine frühere, nun pflegebedürftige Angestellte (77) kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ebenso für den zweijährige Enkelsohn, er starb in seinem Gitterbett. Die drei Leichen wurden erst nach dem Löschen in der Ruine entdeckt.

Der Alarm in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg) war bei der Feuerwehr um 5.16 Uhr eingegangen, sofort machten sich mehrere Wehren auf den Weg zu dem abgelegenen Gehöft. Die Löscharbeiten gestalteten sich aber schwierig, sagte ein Polizist. Denn das Wasser musste im Pendelverkehr über eine schmale Bergstraße zu dem entlegenen Gehöft gebracht werden. Mehr als 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Aus dem abgebrannten Objekt ragten schließlich nur die beiden Kamine in die Höhe, die Holzkonstruktion war ins Innere des Hauses gestürzt. Zur Ursache des Feuers konnte zunächst nichts gesagt werden.

Familie in NÖ gerettet

Dramatische Szenen haben sich am Stefanitag auch in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) abgespielt. Sieben Menschen, darunter ein Kleinkind, wurden aus einem brennenden Mehrparteienhaus gerettet. Eine Müllinsel war gegen drei Uhr in Brand geraten.

In Wien-Liesing ist in der Nacht zum Christtag eine 74-Jährige bei einem Brand in ihrem Wohnzimmer, der von selbst wieder ausgegangen war, ums Leben gekommen.