Drei Tote bei Busunglück in kanadischem Nationalpark

Bei einem Busunglück nahe des bei Touristen beliebten Columbia-Eisfelds im Westen Kanadas sind am Samstag (Ortszeit) laut Medienberichten drei Menschen getötet worden. Mehrere weitere Insassen des Busses seien bei dem Unglück im Jasper-Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains lebensgefährlich verletzt worden, berichtete der Sender CBC.

Laut “Global News” befanden sich insgesamt 27 Passagiere an Bord. Eine Augenzeugin, die zum Zeitpunkt des Unglücks in einem anderen Bus saß, sagte der Zeitung “Globe and Mail”, der Bus sei plötzlich unkontrolliert den Hang hinuntergestürzt. Den Berichten zufolge wurden die Verletzten mit Hubschraubern aus dem unwegsamen Gelände geholt und schließlich mit Krankenwägen in Kliniken gebracht.