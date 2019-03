Drei Tote durch Schüsse in Tramway

Terroralarm in Utrecht: Wohl auch unter dem Eindruck des Massakers an Muslimen in Christchurch wurden am Montag in der niederländischen Stadt sofort alle Moscheen geschlossen, nachdem am Vormittag in einer Straßenbahn Schüsse gefallen waren. Die Universität wurde abgeriegelt, die Bevölkerung aufgerufen, zuhause zu bleiben. An mehreren Stellen der Stadt seien Schüsse gefallen, hieß es. „Wir gehen von einem terroristischen Motiv aus“, sagte Bürgermeister Jan van Zanen. Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einem „Anschlag“.

Die tragische Bilanz: Drei Menschen sind tot. Neun weitere seien verletzt worden, drei von ihnen schwer, so der Bürgermeister.

Doch im Laufe des Tages kamen Zweifel an der Terrorversion auf. Von Zeugen gab es unterschiedliche Hinweise zu der Tat. Ein Augenzeuge erklärte, nach seinem Eindruck habe es der Täter gezielt auf eine Frau abgesehen gehabt. Nach dem Stoppen der Bahn habe er zunächst eine auf dem Boden liegende Frau bemerkt, der andere Reisende hätten helfen wollen. Plötzlich habe er jemanden mit gezückter Pistole auf die Gruppe zulaufen sehen. „Es sah so aus, als ob er diejenige noch einmal angreifen wollte oder vielleicht die Menschen, die ihr halfen.“

Ohrenzeugen hörten „Allah-u-Akbar“-Rufe

Andere Zeugen wollen gehört haben, dass vier Männer während der Tat in der Straßenbahn „Allah-u-Akbar“ (Gott ist groß) gerufen hätten. Eine Sprecherin der Polizei Utrecht sagte dazu: „Das können wir nicht bestätigen.“ Der Ruf Allah-u-Akbar wäre allerdings auch kein klarer Hinweis dafür, dass es sich um einen Terrorangriff gehandelt hat. Er wird von Muslimen auch als Ausdruck des Entsetzen ausgestoßen — etwa im Sinn von „Um Gottes willen“ oder „Oh, mein Gott“.

Am Nachmittag dürften sich die Hinweise verdichtet haben, dass es kein Terroranschlag war. „Es könnte auch sein, dass es eine Beziehungstat ist”, sagte ein Polizeisprecher. Zugleich gab die Polizei eine erste Entwarnung für die Bevölkerung.

Die Polizei fahndete nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren sein soll. Gegen 19 Uhr die Erfolgsmeldung: Der mutmaßliche Schütze sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Auch ein zweiter Verdächtiger wurde festgenommen. Es sei aber unklar, inwieweit er beteiligt war.

Wasser auf Wilders Mühlen?

Auch wenn es sich tatsächlich nicht um einen Terrorfall, sondern „nur“ um eine Beziehungstat gehandelt haben sollte, könnte die Bluttat sehr wohl auch politische Folgen haben: In den Niederlanden werden morgen die Provinzparlamente und die Erste Kammer des Parlaments in Den Haag neu gewählt. Ein Mordfall im türkischen Milieu könnte Wasser auf die Mühlen des Rechtspopulisten und Islam-Gegners Geert Wilders bedeuten. Seine Freiheitspartei (PVV) stagnierte zuletzt in den Umfragen.