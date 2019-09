Drei Tote nach Bergunfällen in Tirol

REUTTE — Bergunfälle in Tirol kosteten am Wochenende drei deutschen Urlaubern das Leben. Ein Wanderer (50) kam bei einem 250- Meter-Absturz in Häselgehr in Tirol (Bez. Reutte) ums Leben. Laut Mitteilung der Polizei dürfte der Mann auf dem Grat des Lagjochs (2229 Meter) gestolpert sein.

Seine Begleiter – zwei Frauen und ein Mann – alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Aufgrund des schlechten Wetters war ein Aufsteigen des Helikopters nicht möglich, deshalb machte sich die Bergrettung zu Fuß auf den Weg. Letztlich konnte der Arzt der Bergrettung aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen.

50-Jähriger starb nach Sturz in Gletscherspalte

In den Ötztaler Alpen stürzte eine dreiköpfige Gruppe beim Abstieg von der Wildspitze (3768 Meter) über den Nordwestgrat zehn Meter in eine Gletscherspalte ab. Dabei verletzte sich ein 50-Jähriger lebensgefährlich, seine beiden Begleiter in geringerem Ausmaß. Einer der Verunglückten konnte per Handy einen Bekannten erreichen, der die Hilfskräfte alarmierte.

Weil sie aufgrund des schlechten Wetters nicht mit dem Hubschrauber starten konnten, brachten die Bergretter die Verunglückten mit Gebirgstragen und Pistenraupen ins Tal. Der 50-Jährige wurde in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert, wo er in der Nacht auf Samstag seinen schweren Verletzungen erlag.

Eine Klettertour im Klettergarten Tieftal in Nassereith (Bez. Imst) wurde einem Deutschen (60) zum tödlichen Verhängnis. Als Mitglied einer geführten Dreier-Seilschaft stürzte der Mann bereits nach wenigen Metern rückwärts in das Tau und blieb kopfüber hängen. Seine Begleiter seilten den 60-Jährigen ab und starteten mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die erfolglos blieben.