Drei Tote und 19 Verletzte bei Verkehrsunfall in Deutschland

Bei einem schweren Unfall auf der deutschen Autobahn 14 bei Halle an der Saale sind am späten Donnerstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen und 19 weitere verletzt worden.

Wie die Polizei Freitagfrüh mitteilte, sei ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau auf ein Auto aufgefahren. Daraufhin wurde das Auto mit drei Insassen weggeschleudert und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug und einem weiteren Kleintransporter.

Alle drei Insassen des Autos verstarben noch an der Unfallstelle. Bei den Insassen handelt es sich um drei Personen aus Sachsen. Insgesamt wurden bei dem Unfall 14 Personen schwer und fünf leicht verletzt. Auch in den Unfall verwickelt war die B-Junioren-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg.

Bei den Fußballspielern handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die Mannschaft habe sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg (Saalekreis) befunden. Alle beteiligten Vereinsmitglieder seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Über die Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt.

An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt, Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Von einem Auto, das in die Böschung neben der Fahrbahn geriet, waren nur noch Reste zu erkennen. Die Front eines Kleintransporters war vollständig zerstört.

Ein weiterer war in eine Leitschiene gekracht. Die Autobahn Richtung Dresden war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten über Stunden voll gesperrt.