Drei Verkehrstote binnen weniger Stunden

ENNS/PALTING — Ein 82-jähriger Priester aus Steyr und zwei syrische Asylwerber sind seit Montagabend bei zwei Verkehrsunfällen in OÖ ums Leben gekommen.

Der Jesuiten-Pater Paul Mühlberger — Seelsorger und Rektor an der Marienkirche in Steyr — war gegen halb sechs Uhr in Richtung Steyr unterwegs. Kurz nach dem Anfang der B309 passierte der Unfall. Ein 41-Jähriger, der am Weg zur Arbeit war überholte auf dem linken der beiden Fahrstreifen Richtung Enns gerade einen Lkw. In diesem Moment dürfte der 82-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo es zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw kam. Dabei wurde auch der Lkw touchiert und beschädigt. Der 41-jährige Steyrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz gebracht. Der 82-Jährige, der am 29. Dezember seinen 83. Geburtstag gefeiert hätte, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bereits am Montagabend kamen in Palting (Bez. Braunau) zwei syrische Asylwerber bei einem Unfall ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Mattseer Landesstraße. Laut Polizei wollte der 29-jährige Lenker einen vor ihm fahrenden Kleinbus überholen. Der Asylwerber dürfte kurz vor dem Zusammenstoß noch versucht haben, nach links in die angrenzende Wiese auszuweichen. Es kam jedoch zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 37-Jährigen Salzburgers. Beide Autos wurden in die angrenzende Wiese geschleudert.

Eine Stunde reanimiert

Der mitfahrende Asylwerber (35) dürfte sofort tot gewesen sein. Der 29-Jährige starb laut Polizei nach mehr als einstündiger Reanimation. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

In Oberösterreich kamen damit bislang 93 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, im gesamten Vorjahr waren es 78.