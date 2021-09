Drei verletzte Polizisten bei Einsatz gegen Tobenden im Innviertel

Bei einem Polizeieinsatz gegen einen Tobenden sind Donnerstagabend drei Beamte in Ried im Innkreis verletzt worden. Zwei Warnschüsse hatten den Mann nicht gestoppt, das gelang erst mit Pfefferspray. Er wurde festgenommen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.

Die Exekutive war von einem 27-Jährigen gerufen worden, weil der 30-Jährige mit ihm in Streit geraten sei und ihn mit dem Umbringen bedroht habe. Als die Beamten eintrafen, ging der 30-Jährige mit einem Baseballschläger auf sie zu.

Die mehrmalige Aufforderung, ihn fallenzulassen ignorierte er, ebenso zwei Warnschüsse. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte er aber überwältigt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Ried an.

In der Wohnung des Angreifers wurden mehrere Waffen und Suchtmittel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.