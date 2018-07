Dreifach-Räuber soll 3,5 Jahre ins Gefängnis

WELS — Wegen dreier Überfälle im Bezirk Gmunden fasste am Dienstag ein 40-Jähriger in Wels vor Gericht (nicht rechtskräftig) dreieinhalb Jahre Haft aus. Der Mann hatte zunächst am 9. März 2017 eine Trafik in Schwanenstadt ausgeraubt. Dabei war er nicht zimperlich vorgegangen. Er bedrohte das Inhaberehepaar und eine Mitarbeiterin mit seiner Pistole und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Weil ihm das aber zu langsam ging, versetzte er der Frau einen Stoß gegen den Oberkörper und drückte dann den Mann zu Boden. Alle drei erlitten einen schweren Schock.

Bei den beiden Postüberfällen am 15. Dezember des Vorjahres und am 14. März in Laakirchen bedrohte der Täter die Anwesenden mit einer Pistole. Zum Verhängnis wurde ihm dabei aber der Umstand, dass es sich beim Fluchtwagen, einem alten Nissan, um sein eigenes Auto gehandelt hatte. Zeugen hatte den Pkw gesehen, so dass die Polizisten gezielt nach ihm fanden konnten. Daher war der Mann rasch gefasst: Der 40-Jährige konnte vor seiner Wohnung in Laakirchen festgenommen werden, die gesamte Raubbeute hatte er zuvor in seinem Keller versteckt.